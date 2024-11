Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Parigi stasera, dopo aver fatto tappa a Roma e in Germania, tra Berlino e Aquisgrana. Lo riportano fonti citate dalla France Presse. Si tratta della seconda visita del presidente ucraino nella capitale francese dall'inizio della guerra nel febbraio 2022.

Il presidente ucraino è impegnato nella ricerca di soluzioni pacifiche per la risoluzione del conflitto con la Russia, e la sua visita in Francia potrebbe essere un'occasione per discutere la situazione attuale con le autorità francesi e promuovere una maggiore collaborazione tra i due paesi. In particolare, Zelensky potrebbe incontrare il presidente francese Emmanuel Macron per discutere dei recenti sviluppi nella regione e valutare possibili soluzioni politiche per porre fine alla guerra.

Inoltre, la visita del presidente ucraino a Parigi potrebbe fornire un'opportunità per rafforzare i rapporti diplomatici tra l'Ucraina e la Francia, nonché per promuovere gli interessi economici dei due paesi.