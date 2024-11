Mark Zuckerberg diventa papà. E per festeggiare il nuovo arrivo dona il 99% di Facebook in beneficienza.

Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook, diventa papà. Fin qui niente di strano, anzi “chi se ne frega” diranno in tanti. Ma la novità, o meglio la sorpresa, sta nel fatto che il genio americano ha deciso di donare il 99 per cento delle azioni del famoso social network a tutti. Cioè, Zuckerberg darà via gratis circa 45 miliardi di euro, progressivamente con la crescita della piccola Max.

Il perché è contenuto in una lettera pubblicata su Fb (e dove se no?), nella quale esprime sia la gioia per la nascita della primogenita, ma anche e soprattutto la possibilità di contribuire a fare del mondo un posto decisamente migliore. Come? Regalando, appunto, a tutti il 99 per cento delle azioni. Già in passato Zuckerberg aveva donato soldi per cause giuste, come i 25 milioni di euro per la ricerca sull’antidoto contro Ebola, e si era comunque già reso protagonista di azioni degne di nota, come per esempio l’estensione del congedo parentale per tutti i suoi dipendenti.

Ecco il testo della lettera tradotto da Vanity Fair:

Cara Max, io e la tua mamma non riusciamo a trovare le parole per descrivere la speranza nel futuro che ci dai. La tua vita è piena di promesse, e noi speriamo che tu sia felice e in salute per poterla esplorare nel profondo. Ci hai già dato una ragione per riflettere sul mondo. Come tutti i genitori, vogliamo che tu possa crescere in un mondo migliore di quello di oggi. Noi faremo la nostra parte e non solo perché ti amiamo, ma perché abbiamo una responsabilità morale di fronte a tutti i bambini della prossima generazione.

Una delle maggiori opportunità per la tua generazione - continua la lettera - è quella di concedere a tutti l’accesso a internet: internet è istruzione per chi non vive vicino a una buona scuola. È così importante che per ogni 10 persone che ne guadagnano l’accesso, è creato un posto di lavoro. Ancora oggi più della metà della popolazione globale non ha accesso a internet.

C’è molto che possiamo fare affinché la tua generazione viva in un mondo migliore. Con l’inizio della prossima generazione della famiglia Chan Zuckerberg, avviamo anche la Chan Zuckerberg Initiative per unire le persone nel mondo con l’obiettivo di promuovere il potenziale umano e l’uguaglianza per tutti i bambini.