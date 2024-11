Un topo, pare di piccole dimensioni, è caduto in testa alla maestra mentre stava facendo lezione. L'insegnante è riuscita a mantenere la calma per non spaventare gli alunni della seconda elementare che avrebbero reagito più con divertimento che con paura o ribrezzo.

Teatro dell'episodio, le scuole elementari Mazzini di Bologna dove pare che il problema della presenza dei topi sarebbe già conosciuto e le operazioni di derattizzazione già programmate. I genitori, ai quali i bambini avrebbero raccontato l'episodio con toni divertiti, hanno protestato con i dirigenti scolastici.

"La nostra scuola si trova all’interno di un parco molto grande. Quest’anno già altre volte, anche per via delle piogge, abbiamo avuto a che fare con una situazione del genere" ha detto la dirigente del Mazzini. I genitori raccontano anche di zaini rosicchiati e dei pericoli per la salute dei loro bambini.

"Non credo che questa sia l’unica scuola a dover gestire una problema simile. Ma sono certa che un po’ alla volta — si augura la dirigente — si risolverà». Intanto, in mancanza dei gatti i topi... piovono.