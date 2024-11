«Ho promesso a mio figlio che avrei salvato la sua scuola e lo farò». Questa la decisione presa da Vanessa Crivelli, maestra elementare di un’altra scuola, che ha salvato l’istituto frequentato dal figlio dal chiudere definitivamente le porte. Mamma di un bimbo di otto anni e di una ragazzina di 14, ha dato l’annuncio durante i festeggiamenti di fine anno scolastico.



La struttura, appartenente alle “Suore della Carità”, è il Sant’Anna di Vallecrosia (Imperia), messa in vendita a una cifra milionaria. Al momento le sorti dell’istituto sono tutte nelle mani della banca, ma la donna fa sapere di non essere sola nell’impresa.

I fatti

L’istituto, aperto nel 1904, è da sempre stato gestito dalle suore. Nella primavera del 2018, però, è stata annunciata l’intenzione di chiuderla. Forte la reazione di alunni e genitori, che sono scesi in piazza in un lungo corteo per sensibilizzare le suore a tornare sui propri passi. Quest’ultime, però, sono state inamovibili. L’unico mezzo per poter salvare l’istituto è l’acquisto dell’immobile.

«L'ho fatto per mio figlio»



Lo scorso anno, il figlio di Vanessa aveva avuto un problema serio, per il quale le ha chiesto di non far chiudere il suo istituto. «Abbiamo lottato tutti insieme, ma varie vicissitudini mi hanno portato a intraprendere questo cammino da sola. Non è facile, ma ho tante persone che mi affiancano e mi danno una mano. Le verifiche dovrebbero essere tutte ultimate. Per fine giugno mi auguro di potervi dare una risposta concreta: è più sì che no ma è tutto in mano alla banca».