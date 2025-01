Inah Canabarro Lucas, una suora brasiliana di 116 anni e 211 giorni, è diventata la persona più anziana del pianeta dopo la morte, avvenuta il 29 dicembre scorso, della sua predecessora, la giapponese Tomiko Itooka, nata 16 giorni prima di lei. Il titolo le è stato assegnato da Longeviquest, l'organizzazione che tiene traccia del selezionato gruppo di coloro che sono riusciti a raggiungere i 110 anni di età.

Lo scorso marzo, la religiosa teresiana – conosciuta come “Suor Inah” – era stata nominata la suora più anziana al mondo dal Gerontology Research Group, oltre ad essere la persona più anziana del Brasile e dell'America Latina.

Nata l'8 giugno 1908 a São Francisco de Assis, Inah Canabarro Lucas vive in un convento delle Suore Teresiane a Porto Alegre.

Recentemente è stata ricoverata in ospedale, secondo quanto ha riferito suo nipote – l'84enne Cléber Canabarro – al quotidiano Folha de S.Paulo. «Aveva dolori, per cui le hanno fatto dei test ed hanno scoperto che non ha alcuna malattia. Tutto è una conseguenza della sua longevità», ha spiegato.