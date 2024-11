In tutta Italia una serie di attività e iniziative coinvolgeranno direttamente i bambini e i comandi provinciali del corpo che per l’occasione verranno illuminati di blu

Per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e il 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, domani mercoledì 20 novembre, l'Unicef insieme con il corpo nazionale dei vigili del fuoco organizzerà in tutta Italia una serie di attività e iniziative che coinvolgeranno direttamente i bambini. In particolare si impegneranno a dare vita a #KidsTakeOver, momenti in cui i grandi lasceranno il posto ai bambini nelle loro funzioni e a “Go Blue”, in cui i comandi dei vigili del fuoco verranno illuminati di blu a testimonianza dell’impegno per i diritti dei bambini.

L’evento

Presso il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, nel palazzo Viminale a Roma, nel pomeriggio del 20 novembre, una delegazione di bambini e giovani guidata dal presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo darà il via al #KidsTakeOver attraverso la simulazione del coordinamento di un intervento di emergenza.

I TakeOver e i Go Blue proseguiranno dalle 15.30 presso molte sedi delle Direzioni regionali e dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i volontari dei comitati locali Unicef.

Così Francesco Samengo presidente dell'Unicef Italia: «Ringrazio il capo dipartimento dei vigili del fuoco Salvatore Mulas e il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo, tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per aver rinnovato quest'anno l'importante collaborazione con l’Unicef Italia che assume un valore ancora più forte perché avvenuta nell'anno in cui celebriamo i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i 30 anni di collaborazione tra l’Unicef e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli 80 anni dalla fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Uniti per i bambini, insieme, si vince!».