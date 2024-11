Il 29enne era stato fermato per eccesso di velocità. Dopo la diffusione delle immagini proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti. Biden: «Indignato e addolorato»

Le autorità di Memphis hanno diffuso il video che mostra cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols, anche lui afroamericano. Immagini brutali e scioccanti.

Il video mostra il 29/enne catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito dagli agenti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. Era stato fermato per una presunta guida spericolata. I cinque poliziotti sono stati accusati di omicidio di secondo grado, aggressione, sequestro, cattiva condotta e abuso. Tutti sono già stati licenziati.

Decine di persone si sono radunate a Times Square, nel centro di New York, per protestare dopo la diffusione dei video sull'uccisione da parte della polizia di Tyre Nichols. Secondo quanto riferito dai media, sul posto è giunta la polizia e ci sono stati scontri con i manifestanti, conclusi con alcuni arresti. Un video diventato virale sui social mostra un manifestante che sale sul cofano di un'auto della polizia e distrugge a calci il parabrezza prima dell'intervento degli agenti.

Proteste sono scoppiate anche in numerose altre città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video su quanto accaduto a Memphis. Nella città del Tennessee - riferiscono i media locali - i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington decine di manifestanti si sono radunati a Lafayette Park, vicino a Black Lives Matter Plaza, e in K Street mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico cittadino. La Nbc segnala manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence e Dallas.

«Come tanti, sono indignato e profondamente addolorato nel vedere l'orribile video del pestaggio che ha provocato la morte di Tyre Nichols. È ancora un altro doloroso promemoria della profonda paura e del trauma, del dolore e dello sfinimento che gli americani di colore sperimentano ogni singolo giorno»: così Joe Biden dopo la diffusione dei video sull'aggressione fatale a Nichols da parte di cinque agenti a Memphis.

Joe Biden ha rilanciato il suo appello contro le proteste violente per la morte di Tyre Nichols. «Coloro che cercano giustizia - ha detto - non dovrebbero ricorrere alla violenza o alla distruzione. La violenza non è mai accettabile; è illegale e distruttiva. Mi unisco alla famiglia di Nichols nel chiedere una protesta pacifica». Biden ha anche chiesto «un'indagine rapida, completa e trasparente. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere - ha spiegato - per garantire che il nostro sistema di giustizia penale sia all'altezza della promessa di giustizia equa e imparziale, parità di trattamento e dignità per tutti. Un cambiamento reale e duraturo arriverà solo se agiamo per evitare che tragedie come questa si ripetano».