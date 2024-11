Il dipartimento di polizia di San Bernardino ha affermato in una nota che i due agenti facevano parte di una «unità investigativa specializzata» e stavano «svolgendo la sorveglianza in un veicolo non contrassegnato» dopo aver «ricevuto la notizia che un uomo di colore armato di pistola si trovava nel parcheggio». Il filmato di sorveglianza non ha l'audio, ma il dipartimento ha affermato che gli agenti hanno impartito ordini al giovane afroamericano dopo essere usciti dall'auto e che Adams aveva una pistola in mano mentre fuggiva.