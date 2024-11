Una strage al supermercato. Un uomo entra al King Soopers di Boulder, in Colorado, e apre il fuoco con un mitragliatore AR15: il bilancio è di dieci morti, incluso l'agente Eric Talley, il primo della polizia ad arrivare sul posto.

Il presunto killer è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell'ordine. Per l'America si tratta di uno un nuovo shock, della seconda sparatoria in una settimana dopo la strage nei centri massaggi di Atlanta. È una sparatoria che va ad allungare la scia di sangue del Colorado, salito alle cronache nel corso degli anni per le stragi del liceo di Columbine e del cinema di Aurora durante la prima del film Joker.