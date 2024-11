Un treno della Bay Area Rapid Transit (Bart) è deragliato e ha preso fuoco tra le stazioni di Orinda e Lafayette nella baia di San Francisco, costringendo i passeggeri a evacuare il convoglio e lasciando ferite almeno nove persone.

Lo riportano i media americani. I funzionari della Bart stanno cercando di determinare la causa dell'incidente avvenuto ieri mattina.

«Il centro di controllo delle operazioni non è stato in grado di comunicare con l'interblocco per spostare i binari nella posizione corretta, quindi hanno incaricato l'operatore del treno di fermare il treno fuori bordo e di mettere manualmente i binari in posizione», ha spiegato un portavoce del sistema di trasporto pubblico su rotaia californiano.