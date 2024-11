È successo a Caserta, dove una 42enne si è recata in Pronto soccorso per i forti dolori addominali. Un caso simile si era verificato qualche mese fa anche in Calabria

È andata in ospedale a causa di forti dolori addominali, pensando si trattasse di una cistite cronica di cui soffre e per la quale nei giorni prima aveva preso anche dei medicinali. E invece per Emanuela – 42enne campana -, al momento dell’ecografia, ecco la sorpresa: è incinta di otto mesi e per la bimba che porta in grembo è ora di nascere. All’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, le è stato praticato il taglio cesareo e così è nata la piccola Laura.

Grande la sorpresa per la donna ed il compagno, che per lunghi anni avevano provato ad avere un bambino, per poi abbandonare ogni speranza. Emanuela ha raccontato ai giornalisti di non aver avuto alcun sospetto di essere incinta e anzi, vista l’assenza del ciclo, aveva pensato di essere ormai in menopausa – diversi in famiglia i casi di menopausa precoce. Ad ogni modo, mamma e figlia stanno bene e dopo qualche giorno in ospedale sono tornate a casa.

Un caso simile si è verificato qualche mese fa anche in Calabria, a Vibo Valentia, dove una donna brasiliana in vacanza nella Costa degli dei si è recata in ospedale per i forti dolori e solo allora ha scoperto di essere incinta ha dato alla luce una bambina.