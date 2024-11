VIDEO | “E adesso sì che possiamo giocare liberamente” è il titolo scelto per la campagna di comunicazione che la Regione Lazio ha lanciato insieme all'ospedale attraverso un video. L'inizio delle prenotazioni è previsto per il 13 dicembre, delle somministrazioni il 16

«Dal 13 dicembre nel Lazio partiranno le prenotazioni per il vaccino contro il Covid per la fascia di età 5-11 anni. Le vaccinazioni inizieranno poi il 16 dicembre». Si legge in un post sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Lazio.

“E adesso sì che possiamo giocare liberamente” è il titolo scelto per la campagna di comunicazione che l’ente ha lanciato insieme all'ospedale Bambino Gesù e che, attraverso un video pubblicato sui canali social, racconta quanto sia importante vaccinare i bambini per evitare che il virus possa provocare problemi più gravi.



Zingaretti: «Mandate il nostro video in tv, non invitate i no vax»

«Adesso vorrei fare un appello alle trasmissioni televisive: nei vostri programmi non permettete ai no vax o ai complottisti di divulgare tesi folli, mandate piuttosto in onda video come questo, che informano e raccontano la verità scientifica. Basta menzogne!»