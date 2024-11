Dopo il via libera dell'Aifa, la struttura del commissario per l'emergenza fa sapere che a partire da metà mese saranno disponibili un milione e mezzo di dosi pediatriche

Dopo l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per i bambini dai 5 e 11 anni, c'è una data di avvio per le prime somministrazioni: il 16 dicembre. È quanto fa sapere la struttura del Commissario per l'emergenza Figliuolo.

«Con la recente approvazione dell'Aifa sull'utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre», questa la comunicazione della struttura commissariale.

Pediatri: «3,5 mln i bimbi vaccinabili, 10% sono fragili»

Sono 3,5 milioni i bambini potenzialmente interessati, 10% dei quali fragili dai quali partire «per poi sibuto dopo rivolgersi a tutti gli altri». A fare il punto è Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria. I pediatri, spiega Staiano, stanno ricevendo molte richieste dei genitori. «I bambini che vengono in ospedale - aggiunge la presidente Sip - sono soprattutto dei bambini fragili e quindi i genitori vogliono indicazioni sulla possibilità di aderire alla campagna vaccinale. In generale, le richieste arrivano dagli insegnanti, che chiedono se debbono consigliare ai genitori nel corso degli incontri di aderire alla campagna vaccinale, noi la raccomandiamo sempre. Ma soprattutto il rapporto fiduciario dei pediatri con le famiglie fa accettare maggiormente l'adesione al vaccino. Il pediatra è colui che prende in carico il bambino dalla nascita quindi si instaura un rapporto fiduciario molto particolare. I genitori chiedono ai pediatri consigli. Sul sito della Società scientifica c'è una sezione dedicata ai genitori in cui possono trovare le risposte alle loro più frequenti domande. Le aggiorniamo di continuo, basti pensare al tema dell'aumento dell'incidenza dell'infezione da Sars-Cov-2 soprattutto nelle fasce di età non coperte dal vaccino delle ultime settimane».

LEGGI ANCHE: Lotta al CovidVaccini, Occhiuto: «La Calabria corre: ieri oltre 15mila dosi, più del target fissato da Figliuolo»