È stato sviluppato dall'Università Milano Bicocca e potrebbe individuare per nome e cognome le persone dai 18 ai 79 anni che hanno la priorità in base al loro profilo clinico. La Lombardia partirà con la sperimentazione

Un algoritmo sviluppato dagli statistici dell'Università Milano Bicocca individua per nome e cognome le persone dai 18 ai 79 anni che hanno la priorità al vaccino in base al loro profilo clinico. L'indice di fragilità è stato calcolato incrociando le informazioni della banca dati assistiti delle regioni con i flussi di sorveglianza dei tamponi, dei ricoveri e dei decessi per Covid nella prima ondata e nella seconda.

Il problema principale, che affligge i governatori e i dirigenti delle diverse Asp, è proprio capire chi ha la priorità a vaccinarsi in base a patologie particolari, a esigenze e necessità. Questo sistema potrebbe essere d'aiuto, lo sviluppo e la ricerca tecnologica servirebbe a ristabilire il diritto a vaccinarsi prima.

In Italia la campagna vaccinale procede con alti e bassi. Ci sono regioni virtuose che hanno somministrato oltre il 70% delle dosi ricevute (Valle D’Aosta, Puglia,Toscana, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Basilicata), altre sotto il 60% (Umbria, Calabria e Sardegna) tutto il resto sta nel mezzo.

«L'applicazione di questo sistema informatico - spiegano i ricercatori - consente di evitare centinaia di intubazioni e decessi». L'algoritmo, adottato dalla Lombardia, verrà comunicato al Ministero della Salute.