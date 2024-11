Prima in assoluto la Germania. A comunicarlo la struttura commissariale: «Uno dei fattori chiave l'aumento dei punti vaccinali che sono oggi 2666»

L'Italia è al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna. Lo comunica la struttura del Commissario Francesco Figliuolo, citando in una nota i dati pubblicati sul portale vaccini Agenas.

«Uno dei fattori chiave dell'incremento delle somministrazioni - prosegue la nota - risiede nell'aumento dei punti vaccinali, che sono oggi 2666 in Italia. A questi se ne stanno aggiungendo oltre 800 realizzati da imprese, aziende, grande distribuzione ed altri operatori economici».