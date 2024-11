Sono oltre 13 milioni gli italiani vaccinati con entrambe le dosi, quasi un cittadino su quattro. Secondo i dati aggiornati del governo ad oggi sono infatti immunizzati 13.028.350 persone, il 24,01% della popolazione vaccinabile.

Le somministrazioni complessive sono invece 38.178.684, il 90,1% dei 42.383.709 di dosi consegnate alle regioni. Per il terzo giorno consecutivo, inoltre, è stata superata la soglia delle 500mila somministrazioni: il dato relativo a ieri, ancora parziale, indica oltre 493mila inoculazioni, mentre nei due giorni precedenti si erano superate le 600mila, superando così la quota attesa dal generale Francesco Figliuolo. Il nostro Paese è ora al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente immunizzata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna.

Il nuovo traguardo, atteso nei prossimi giorni, sarà il raggungimento - almeno con la prima dose - della metà della popolazione vaccinabile (al momento 24 milioni e mezzo su 53).