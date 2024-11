L'Ue non ha bisogno del vaccino Sputnik contro il coronavirus e potrebbe raggiungere l'immunità di gregge per il 14 luglio. Lo dice Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, incaricato per la campagna di vaccinazione.

«Non avremo assolutamente bisogno del vaccino Sputnik V. I russi hanno grandi difficoltà a produrlo e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno», dice all'emittente F1. «Priorità ai vaccini fabbricati sul territorio europeo», aggiunge, affermando che l'Ue può raggiungere l'immunità di gregge per il 14 luglio, una data simbolica, giorno di festa nazionale per la Francia. «Oggi abbiamo chiaramente la capacità di consegnare 300-350 milioni di dosi per la fine di giugno. Abbiamo la possibilità di arrivare all'immunità di gregge per il continente per il 14 luglio», aggiunge. «Le dosi ci sono».

