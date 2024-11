La seconda trance prevede altri 470mila vaccini. Saranno destinati al nostro Paese in questa fase un totale di 3,4 milioni

Sono 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all'Italia. Per domani, a quanto si apprende, Pfizer avrebbe assicurato l'arrivo di altre 224mila dosi, sempre comprese in questo lotto.

Sono le 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech riguardanti la seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che, in questa prima fase, ha diritto a 3,4 milioni di dosi.

I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Stando ai dati nazionali, ad oggi, sono state somministrate il 54,4 delle dosi giunte con il primo carico in Italia.