Margaret Keenan, 90 anni, è la prima cittadina del Regno Unito a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Stamattina è cominciata la campagna di vaccinazione nel paese, con la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer. Margaret è stata vaccinata alle 6.45 a Coventry, città in cui si è aperto quello che il segretario alla Sanità Matt Hancock ha definito il V-Day.

La signora Keenan, originaria di Enniskillen in Irlanda del Nord, riceverà la seconda dose tra 3 settimane. Ex commessa in una gioelleria, la prima vaccinata del Regno Unito si appresta a compiere 91 anni la prossima settimana.

«Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona vaccinata contro il Covid 19, è il miglior regalo di compleanno che potessi aspettarmi. Potrò passare del tempo con i miei familiari e con i miei amici nel nuovo anno, dopo aver passato da sola gran parte del 2020», dice la signora, che ha una figlia e 4 nipoti. Ha vissuto in isolamento gran parte dell'anno e ora progetta di trascorrere il Natale in una piccola ''bolla'' familiare.

Ad eseguire l'iniezione è stata l'infermiera May Parsons. «Non posso ringraziare abbastanza May e lo staff del servizio sanitario nazionale che si sono presi cura di me in maniera splendida. Se posso dare un consiglio a chiunque abbia la possibilità di vaccinarsi, dico di farlo: se posso vaccinarmi io a 90 anni, potete farlo anche voi».