Il vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca è raccomandato anche per le persone con più di 65 anni di età. La nuova raccomandazione arriva dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, in un documento aggiornato sull'utilizzo del vaccino, precisa che può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del virus SarsCov2. «È uno di quei vaccini che possono essere conservati nei normali frigoriferi e quindi sarà molto utile», ha precisato ai media Soumya Swaminathan, responsabile scientifico dell'Oms.

Le indicazioni diffuse oggi dagli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità seguono all'autorizzazione al vaccino AstraZeneca da parte dell'Agenzia europea dei medicinali Ema. Anche l'Ema, lo scorso 29 gennaio, ha dato il via libera al farmaco precisando che può essere utilizzato pure per gli over 55, «anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un'età compresa tra i 18 e i 55 anni». In Italia, l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, proprio in virtù della scarsezza dei dati, ha indicato un uso preferenziale di questo vaccino per la fascia di età 18-55 anni.

Intanto, cresce l'allarme mondiale per le varianti del virus SarsCov2. Tanto che, ha avvertito l'amministratore delegato della Johnson & Johnson Alex Gorsky, «il vaccino contro Covid-19 potrebbe essere necessario una volta l'anno, per molti anni. Purtroppo - ha spiegato - più si diffonde più il virus muta. Ed ogni volta che muta, la variante può rispondere in modo diverso non solo ai farmaci ma anche al vaccino».

A lanciare l'allarme dalle pagine della rivista Nature sono pure i ricercatori Dennis Burton e Eric Topol dello Scripps Research Institute di La Jolla. Anche se si è ancora alle prese con la pandemia di Sars-CoV-2, scrivono nel loro articolo, «è il momento di prepararsi già alla prossima, rafforzando la ricerca sui cosiddetti 'anticorpi ad ampio spettro' in grado di combattere simultaneamente diverse varianti di uno stesso virus». «Di sicuro - concludono - i governi globali che insieme spendono 2mila miliardi di dollari per la difesa possono trovare poche centinaia di milioni per fermare la prossima pandemia».