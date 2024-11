L'agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense (Fda) e l'agenzia federale Cdc stanno sollecitando gli Stati a non somministrare le dosi del siero in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza

Arrivano in Italia le prime dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson mentre negli Usa, riporta il New York Times, ne viene chiesta la sospesione. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza.

La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.

Tutti e sei i casi di malattia rara hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, scrive il Nyt citando funzionari informati sul caso. Una di queste è morta mentre una seconda, in Nebraska, è stata ricoverata in condizioni critiche.

Finora negli Stati Uniti circa sette milioni di persone hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. «Raccomandiamo una pausa nell'uso di questo vaccino per cautela», ha annunciato la Food and Drug Administration su Twitter. Alle 10 ora americana (le 16 in Italia) è stata annunciata una conferenza stampa sulla vicenda.