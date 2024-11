Due atleti italiani sono risultati postivi al Covid nelle ultime ore. Si tratta del pilota Valentino Rossi e della campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Entrammbi sono in isolamento domiciliare e hanno comunicato la notizia personalmente tramite i social.

Valentino Rossi «triste ed arrabbiato»

«Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test», fa sapere il celebre numero 46 del motociclismo tramite il suo profilo Instagram. «Il risultato del 'test rapido Pcr' è stato negativo - continua -, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo».

«Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon», aggiunge il 41enne pilota di Tavullia, nove volte campione del mondo, che corre in MotoGp con la Yamaha. «Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un 'no go' anche per me... Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo a Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora -conclude- seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto».

L'annuncio di Federica Pellegrini

La campionessa olimpica del nuoto ha, anche lei, affidato il suo annuncio ad Instagram. «Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Quindi, sono positiva al Covid», ha detto l'azzurra in un videomessaggio.

«Mi dispiace un sacco - ha aggiunto Federica Pellegrini - perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest cominciando a gareggiare, invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto, non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare. Invece niente, ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto fino ad adesso - conclude-. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge. Ci facciamo questi 10 giorni di quarantena a casa».