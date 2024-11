Il provvedimento rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Intanto nella giornata odierna si registrano 13.385 positivi, 344 le vittime

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Lo comunica il ministero della Salute.

Il bollettino Covid

Intanto nella giornata odierna si registrano 13.385 positivi al test del coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 10.404.

Sono invece 344 le vittime in un giorno (373 il giorno prima). L'Italia ha superato le 120 mila vittime per il Covid-19. I decesso sono ora esattamente 120.256.

336.336 invece i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Il giorno prima i test erano stati 302.734. Il tasso di positività è del 4% (+0,6% rispetto a martedì, quando era stato del 3,4%).

Ad oggi sono 2.711 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 37 unità rispetto nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 168 (martedì 177). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.860 persone, in calo di 452. I ricoverati con sintomi scendono così sotto quota 20 mila.