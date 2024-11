«La variante inglese del virus SarsCov2 è probabilmente destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi». Lo afferma il ministero della Salute, comunicando i risultati preliminari della Flash survey condotta insieme all'Iss e ai laboratori regionali, relativa alla diffusioni delle varianti in Italia.

Il virus SarsCov2 «muta continuamente e sono già state isolate centinaia di varianti, anche se la maggior parte non cambia le caratteristiche del virus». La vigilanza, avverte, deve restare però «alta per individuare, come viene già fatto, quelle che potrebbero peggiorare la situazione in termini di trasmissibilità, sintomatologia o sensibilità nei confronti di vaccini e anticorpi, tenendo presente che questi possono essere comunque modificati per adeguarli alle versioni più pericolose».

Nei prossimi giorni, sottolinea inoltre il ministero della Salute, l'indagine sarà ripetuta, per verificare la velocità di diffusione della nuova variante.