Un Piper è precipitato stamani a Cellole, in provincia di Caserta. Le vittime dell’incidente che ha riguardato il velivolo leggero sono padre e figlio. A quanto si apprende dai soccorritori, i due erano decollati da Castel Volturno. Il velivolo che è precipitato è un ultraleggero biposto monomotore. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate.





Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone. Dopo la geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona dell'incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere del velivolo. Purtroppo per loro non c'era niente da fare. È in corso la messa in sicurezza dei luoghi; poi, verrà rimosso il velivolo.