Gli agenti hanno sparato alla ragazza afroamericana nel parcheggio di un supermercato perché non voleva fermarsi all’alt. Morto anche il bambino che portava in grembo

Ancora violenza da parte delle forze dell'ordine negli Usa contro afroamericani.

Questa volta è una ragazza di 21 anni di Columbus, Ohio, incinta, uccisa dagli agenti il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bimba che portava in grembo.

Ta'kiya Young era nella sua auto, quando è stata fermata da un agente perché accusata di aver rubato delle bottiglie di alcool dal negoziante. Oggi è stato divulgato il video della bodycam degli agenti, che mostra un poliziotto che si avvicina al finestrino e dice alla ragazza di uscire dall'auto. Un secondo agente, quello con la body camera, si piazza davanti al veicolo.

«Non ho rubato» si sente dire a Young.

L'agente in piedi davanti all'auto ha la pistola spianata e la mano sinistra appoggiata sul cofano dell'auto, quando si vede la ragazza girare il volante dell'auto per andarsene lentamente. I due poliziotti le ripetono di scendere, ma dopo pochi secondi l'agente in piedi davanti al cofano spara.

L'auto finisce su un marciapiede, la polizia chiama i soccorsi e cerca di rompere il finestrino per raggiungere la ragazza, accasciata su un fianco, ma Ta'kiya Young è già morta, come il bambino che portava in grembo.

L'Ohio Bureau of Criminal Investigation sta conducendo un'indagine indipendente sull'incidente.

La ragazza è stata uccisa da un singolo proiettile. «Era incinta e madre di altri due bimbi, disarmata, questo va oltre l'ingiustificabile» ha detto l'avvocato della famiglia, Sean Walton.