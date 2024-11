Una vera e propria strage durante la riunione di condominio. È accaduto questa mattina a Fidene, quartiere di nord-est di Roma. Tre le vittime, sarebbero tutte donne. Ci sarebbero anche quattro feriti, tre in gravi condizioni. Arrestato un 57enne, rintracciato e immobilizzato dai carabinieri dopo la sparatoria.

L’uomo avrebbe fatto irruzione in un bar in via Monte Giberto 21 armato di pistola e avrebbe sparato all'impazzata per motivi legati a una lite condominiale. «È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare». È quanto raccontato da una testimone che era presente alla riunione.

La sala operativa del numero 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee ed ha inviato immediatamente sul posto le forze dell'ordine ed il 118.