Via libera dell’Aifa al vaccino Novavax. La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella riunione di oggi, ha approvato l’utilizzo del vaccino Nuvaxovid, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. È quanto si legge in una nota Aifa.

Il nuovo vaccino Novavax

«I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid - rileva la Cts - hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale».

«Abbiamo un nuovo vaccino. È un’ulteriore arma potente per proteggere dal Covid sintomatico», ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Viene prodotto con una diversa tecnologia, con un vantaggio «rispetto ai vaccini mRna» dal momento che non ha bisogno della catena del freddo. «Sarà distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei Paesi in via di sviluppo, cosa importante» perché «c'è una necessità planetaria di vaccini» e «il virus si replica soprattutto in paesi senza protezioni», spiega Palù. Sul fronte somministrazioni, l'Italia va verso l'anticipo della dose booster da 5 a 4 mesi. Un'ipotesi, già esaminata a livello tecnico e per la quale si attende il via libera dell'Aifa, che - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - sarebbe di prossima approvazione. La decisione sarebbe legata all'opportunità di rafforzare la risposta immunitaria anche in seguito all'arrivo della variante Omicron.