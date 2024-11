Il padre e la nuova compagna sono stati arresti in un sobborgo di Parigi. L’allarme è stato lanciato da un uomo cui la ragazzina era stata proposta su un sito d’appuntamenti

Un padre sospettato di aver violentato sua figlia di 10 anni e di averla proposta in un sito di appuntamenti è stato portato davanti a un magistrato a Bobigny, vicino a Parigi, con la nuova partner in vista dell'incriminazione. La coppia è stata arrestata a Saint-Denis, un sobborgo di Parigi. L'accusa è di stupro e corruzione di minore. La procura di Bobigny ha richiesto la detenzione della coppia. Secondo la stessa fonte, il padre è sospettato di aver imposto rapporti sessuali per diversi anni alla figlia e poi ha incoraggiato la nuova partner a partecipare. L'allarme – riferisce l’agi - è stato dato da un uomo cui era stata offerta la ragazzina su un sito di appuntamenti.