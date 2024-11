Il Tribunale di Barcellona lo ha giudicato colpevole dopo l'aggressione in una discoteca il 31 dicembre 2022

È arrivata la sentenza di colpevolezza per Dani Alves. L'ex calciatore di Juventus e Barcellona è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di una ragazza conosciuta in discoteca. A deciderlo l'Alta Corte di Barcellona dopo il processo che ha visto imputato l'ex calciatore brasiliano. Il tribunale ha disposto anche 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno un chilometro di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150mila euro di risarcimento dei danni.

La donna ha denunciato una violenza sessuale all'interno della discoteca "Sutton" di Barcellona il giorno venerdì 30 dicembre 2022. L'ex calciatore brasiliano ha dichiarato tre cose diverse: prima ha detto di non conoscere la ragazza che avrebbe aggredito sessualmente, poi ha commentato di averla vista ma che non è successo niente e, infine, ha affermato che era lei quella che è "saltata addosso".

Il collegio difensivo di Alves aveva chiesto l'assoluzione o, se ritenuto colpevole, una condanna a un anno più un risarcimento di 50.000 euro per la vittima. Alves è in prigione da quando è stato arrestato il 20 gennaio 2023. Le sue richieste di cauzione sono state respinte, perché la corte lo considerava a rischio di fuga.