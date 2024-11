Indagati cinque educatori della comunità a seguito di condotte omissive in relazione a presunti abusi avvenuti all’interno di una struttura a Caresana, in provincia di Vercelli

Abusi e violenze in una casa-famiglia. La polizia di Vercelli, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo di una struttura a Caresana, nella provincia di Vercelli, oltre che alla misura del divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico di cinque educatori della comunità a seguito di condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute all’interno della struttura.

L'ipotesi degli investigatori è appunto che gli educatori non avrebbero agito per evitare le violenze presunte nella struttura nella provincia piemontese. L'operazione della polizia scattata all'alba - scattata nelle prime ore del mattino di venerdì 13 dicembre - è condotta dai poliziotti della squadra mobile, che all'alba sono entrati nella casa famiglia di Caresana e l'hanno sequestrata. Nella casa d'accoglienza restano al momento, oltre ai ragazzi ospitati, alcuni degli agenti per completare sopralluoghi e perquisizioni.