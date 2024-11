Whatsapp, la nota app di messaggistica, ha introdotto in beta una nuova funzione per bloccare la diffusione delle fake news.



Ad annunciarlo il sito WABetaInfo, spiegando che sarà possibile bloccare sui gruppi i messaggi inviati di frequente, come i link che portano alla diffusione di catene. Spesso, questi messaggi virali nascondono bufale e notizie fuorvianti in grado di danneggiare l’utente.



Questa nuova funzione permetterà agli amministratori dei gruppi, attraverso l’accesso nelle impostazioni sulla privacy, di disabilitare l’invio di “frequently forwarded messages”, lasciando respirare i propri utenti. Un’ottima mossa, ancora in prova nella beta rilasciata lo scorso 6 aprile, che si aggiungerà alle manovre di tutela degli utenti, come quella attuata per combattere i rischi di furto d’identità tramite le limitazioni poste dalla privacy dalla sezione impostazioni.

Si prevede, così, di abbattere i messaggi contraffatti e le fake news, rendendo l’esperienza social più limpida e sicura.