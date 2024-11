Dalle ore 17.45 circa di oggi, lunedì 4 ottobre 2021 le piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionare. Facebook, WhatsApp e Instagram sono infatti non accessibili agli utenti.

Impossibile inviare e ricevere messaggi di testo attraverso WhatsApp. Stessa situazione anche per Facebook. Il social più usato al mondo è in crash e provando ad accedere al servizio si nota l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”.

Cosa fare

L'unica soluzione, al momento è aspettare. Molti utenti si stanno riversando su Twitter per controllare se effettivamente si stia verificando un ‘Facebook down’, WhatsApp Down" e "Instagram Down". A colpi di cinguettii e hashtag, Twitter raccoglie le segnalazioni degli utenti, tra questi anche quelli che fanno riferimento alle attuali elezioni: "Alle amministrative dovevate far candidare Twitter perché è sempre l’unica certezza durante i #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. Che affidabilità", si legge in in tweet.

Le scuse di Facebook

"We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience", è questo il tweet ufficiale del social network di Mark Zuckerberg . "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi", il messaggio di scuse pubblicato su Twitter.