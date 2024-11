Visita lampo del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, domani a Roma. In programma l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza.

Secondo quanto riferiscono diverse fonti qualificate, Zelensky dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il Papa. Il presidente ucraino concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv in uno speciale di Porta a Porta che andrà in onda alle 18:30. Ripartirà poi per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.

Ieri fonti vaticane hanno definito "possibile" l'incontro tra Papa Francesco e Zelensky. Al momento non c'è una ufficialità dell'incontro in Vaticano e, dunque, anche per ragioni di sicurezza, non sono stati forniti dettagli sull'orario del possibile faccia a faccia Bergoglio-Zelensky. Il Pontefice domani ha diversi appuntamenti in agenda: a partire dalle 9. L'ultima udienza di tabella è alle 11.30. Più probabile allora che il faccia a faccia tra Francesco e Zelensky possa avvenire nel pomeriggio.

Intanto attivata a Roma la macchina della sicurezza in vista dell'arrivo del presidente ucraino. Servizi ad ampio raggio in tutta la Capitale, assicurati da un ingente dispositivo di Forze dell'Ordine. Verranno effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la Polizia Fluviale e i parchi, dove la vigilanza verrà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. I luoghi interessati dalla visita del Presidente ucraino vedranno impegnate varie squadre di tiratori scelti. In campo anche le unità antiterrorismo di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri (Uopi, Api e Aos).

Fitti controlli sono previsti anche nelle stazioni ferroviarie, agli aeroporti, e sulle principali arterie stradali e autostradali. Per tutta la durata della visita sarà prevista una No Fly Zone e sarà impedito il sorvolo da parte di droni non autorizzati. Inoltre, a partire da domani, sarà istituita, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell’area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force, dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.