17.30 - I russi si preparano a conquistare Kharkiv Le forze russe si stanno preparando a conquistare Kharkiv. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk citato da Unian. «Gli sforzi principali del nemico si sono concentrati sulla preparazione per la ripresa delle operazioni offensive per circondare le forze ucraine e conquistare la città di Kharkiv» ha detto Motuzyanyk, spiegando che «il nemico sta rafforzando le truppe dei distretti militari occidentali e meridionali nei distretti operativi di Slobozhansky e Donetsk. Lo sta facendo sia trasferendo truppe da altri distretti militari sia coinvolgendo unità della riserva». 16.45 - Biden chiede processo per crimini di guerra contro Putin Joe Biden chiede un processo per crimini di guerra contro Vladimir Putin. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono stati registrati oltre 7.000 crimini di guerra: lo ha detto la procuratrice generale Irina Venediktova, riporta Ukrinform. Le squadre investigative sono composte da rappresentanti della polizia nazionale e del servizio di sicurezza dell'Ufficio investigativo statale, ha detto la procuratrice spiegando che, in aggiunta, «abbiamo un portale warcrime.gov.ua dove tutti i cittadini possono fornire le proprie informazioni sui crimini di guerra. Ora ce ne sono più di 7.000». 16.10 - Zelensky a Bucha: «Soldati russi macellai» Dopo la sua visita a Bucha, Zelensky ha accusato i soldati russi di essere dei «macellai», la stessa parola usata nei giorni scorsi dal presidente americano Joe Biden per il presidente russo Vladimir Putin. In un videomessaggio Zelensky ha definito le forze armate russe «assassini, torturatori, stupratori, saccheggiatori» e poi, rivolgendosi alle madri dei soldati russi e facendo riferimento a quanto avvenuto a Bucha, ha aggiunto: «Anche se avete cresciuto dei saccheggiatori, come possono essere diventati anche dei macellai?... Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione». 16.00 - Sindaco di Mariupol, città distrutta al 90% Il 90% della città assediata di Mariupol è stata distrutta. Lo afferma il sindaco. «La triste notizia è che il 90% delle infrastrutture della città è distrutto e il 40% è irreparabile». Lo ha annunciato il sindaco di Mariupol Vadim Boichenko aggiungendo che circa 130.000 abitanti sono ancora intrappolati nella città portuale perchè i corridoi umanitari non stanno funzionando. 15.30 - Lituania espelle l'ambasciatore russo Il governo lituano ha ordinato all'ambasciatore russo, Alexei Isakov, di lasciare il Paese. Lo ha riferito l'agenzia Interfax, secondo cui il ministro degli Esteri di Vilnius, Gabrielius Landsbergis, ha anche annunciato la decisione di chiudere il consolato russo a Klaipeda. 15.01 - Oltre 10mila studenti ucraini accolti in scuole italiane Ammonta ad un totale di 10.064 alunni il numero dei ragazzi ucraini accolti nelle scuole italiane. Di questi 1.930 sono stati accolti nella scuola dell'infanzia, 4.876 nella scuola elementare, 2.467 nella secondaria di I grado, cioè alle medie, 791 nella secondaria di II grado, ovvero alle scuole superiori. Il dato arriva dal ministero dell'Istruzione. 14.19 - Ucraina, matrimonio tra le macerie a Kharkiv per Nastya e Anton Infermiera lei e medico lui, aiutano le persone curandole nelle loro case. Hanno avviato anche raccolte fondi per acquistare medicinali 14.01 - Putin firma il decreto sulle misure di ritorsione sui visti per i paesi ostili Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto sulle misure di ritorsione sui visti per i paesi ostili. Lo scrive la Tass. 13.55 - Zelensky a Bucha, visita l'ospedale Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta visitando la città di Bucha, dove si è recato all'ospedale cittadino. 13.15 - Di Maio: «L'Italia pronta a sanzionare il gas russo»

L'Italia non si tirerà indietro, neanche sulla sanzione al gas russo, in particolare dopo le atrocità di Bucha. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio rispondendo all'ANSA al termine della Trilaterale dell'Alto Adriatico con i colleghi di Croazia e Slovenia, svoltasi oggi a Zagabria. «L'Italia - ha aggiunto - non porrà veti su sanzioni al gas russo».

12.20 - Viminale, in Italia 83.100 profughi

Sono 83.100 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia, 79.612 delle quali alla frontiera e 3.488 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il Viminale. Rispetto a ieri, l'incremento è di 1.361 ingressi nel territorio nazionale. Nel dettaglio i profughi sono 42.879 donne, 8.551 uomini e 31.670 minori. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

12.05 - Kiev, anche oggi corridoi umanitari da Mariupol

Anche oggi sono previsti corridoi umanitari da Mariupol a Zaporizhia in auto, cioè privatamente, così come da alcune città della regione di Lugansk. Lo ha reso noto il Capo del Ministero della Reintegrazione Iryna Vereshchuk su Telegram ciatata da Uktainian Pravda.