A Gambarie un progetto nato per avvicinare alle ricchezze ambientali e paesaggistiche del territorio attraverso sport, laboratori didattici e tanto divertimento per bambini e adulti

Starci dentro fino a sentirsi parte della natura, respirare in mezzo agli alberi ed accorgersi dello spettacolo che il mondo è capace di mettere in scena ogni giorno. Nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte, e più precisamente a Gambarie, sette anni fa nasceva il primo Parco avventura del Reggino: Aspropark. Un progetto nato per avvicinare le persone alle ricchezze ambientali e paesaggistiche del territorio riservando loro la possibilità di avventurarsi attraverso lo sport, i laboratori didattici ed il divertimento tra le bellezze dell'entroterra calabrese.

Tra i vari angoli che caratterizzano Aspropark uno dei più apprezzati e suggestivi è il "Parco delle Zucche", un campo di zucche dove i bimbi possono giocare liberamente. Halloween non c'entra nulla. Si tratta di un fazzoletto di terra che ospita iniziative a tema e consente ai più piccoli di dare sfogo alla creatività, di partecipare ad attività manuali e di ballo, di lasciarsi coinvolgere dall'entusiasmo e dalla piacevole scoperta di nuove emozioni. Sono diverse le postazioni in cui bambini e genitori possono sperimentare, anche grazie ai ragazzi dell'associazione Lelefante, una serie di giochi utilizzando le zucche o scattare qualche foto approfittando delle varie scenografie allestite nell'area.

Il Parco delle zucche riesce ogni anno ad attrarre un gran numero di visitatori e ad assicurare momenti di allegria e spensieratezza nel cuore dell’Aspromonte. «La reazione delle persone, ogni volta che proponiamo l'iniziativa, è sempre stupefacente - affermano gli organizzatori - tant’è che in pochi giorni abbiamo esaurito i posti disponibili nelle varie date proposte. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per regalare ogni anno un’esperienza indimenticabile a chi ci sceglie».

Ma il campo delle zucche, aperto al pubblico in specifici giorni durante il periodo autunnale, non è l'unica attrazione di Aspropark. Il parco avventura, cresciuto di anno in anno, presenta infatti una vasta offerta di attività: percorsi acrobatici sugli alberi per bambini, percorsi acrobatici sugli alberi per ragazzi e adulti, parete tree climbing di 10 metri, volo tirolese di 110 metri, pista ciclabile con noleggio mountain e-bike a pedalata assistita. Nel parco sono anche presenti un'area pic-nic con barbecue, un'area giochi per bimbi, un punto ristoro e una fattoria didattica aspromontana. Insomma tutto ciò che serve per non lasciarsi corrodere dalla noia, stretti dall'abbraccio della natura.