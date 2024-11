A Nicotera oramai non è Natale senza Via del Vischio. E così anche quest’anno, il quarto consecutivo, torna nella cittadina costiera del Vibonese la suggestiva installazione che attraversa tutto il corso Medameo, fino alla centralissima piazza Garibaldi. Circa cento metri di decorazioni natalizie e lucine, un tunnel di vischio e palline, con diversi angoli perfetti per scattare un selfie: dalla sedia luminosa di Babbo Natale all'altalena luminosa. Tra gli angoli più amati, poi, l'arco del bacio che quest'anno è stato ancora più arricchito.



Da quattro anni a questa parte, la Via del Vischio si candida ad essere una delle attrazioni più suggestive di tutta la Calabria. E infatti attrae a sé visitatori non solo dall’intera regione ma anche da fuori, con comitive che giungono appositamente ad esempio dalla Sicilia. Così è stato negli anni scorsi, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, e così si prevede sia anche quest’anno.



La Via del Vischio è stata realizzata come di consueto dai volontari comunali, che vi hanno lavorato per più di un mese. L’inaugurazione ieri pomeriggio: il maltempo non ha fermato i tanti che hanno voluto assistere al taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Marasco. Sarà possibile visitarla fino ad oltre la metà di gennaio. E questa non è l'unica installazione natalizia per le vie della cittadina. Tra le luminarie che accendono il Natale nicoterese sicuramente la più suggestiva è quella in piazza Garibaldi: un trenino luminoso, lungo quindici metri per la gioia dei bambini e degli amanti delle foto ricordo.