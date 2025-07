Dai piedi della Sila alla costa ionica, il comune di Simeri Crichi è un paese di congiunzione tra l’entroterra calabrese e le limpide acque che bagnano la regione. La comunità si presenta suddiviso in tre distinti agglomerati urbani: Simeri, a 299 metri sopra il livello del mare, Crichi, a 465 metri di altitudine, e Simeri Mare.

Il nucleo più antico è rappresentato proprio da Simeri, di origine medievale. È in questa area che furono portati alla luce una serie di reperti della prima metà del ferro e del periodo magnogreco. Il centro è inoltre famoso per aver dato i natali all'importante monaco greco-calabro san Bartolomeo di Simeri.



Tra i monumenti più interessanti e affascinanti da visitare a Simeri, centro di origine medievale, spiccano i ruderi del castello bizantino. La sua costruzione, datata verosimilmente X Secolo dopo Cristo, conserva pressoché intatta la cinta muraria esterna e una suggestiva torre cilindrica. Il manufatto, che appare di discreta estensione, sorge su un promontorio e domina la vallata sottostante, venne edificato ricorrendo all’utilizzo di pietra di fiume e malta.

Particolarmente affascinante è inoltre la chiesa di Santa Maria dell’Itria, anch’essa incastonata nel centro storico di Simeri. La collegiata, fondata tra il 1121 e il 1198, è un imponente complesso ecclessiastico dotato, fino al 1800, della possibilità di eleggere e ordinare le cariche ecclesiastiche che facevano parte del feudo di Simeri ed inoltre di possedere rendite esclusive. Attualmente la struttura si presenta costituita da un’unica arcata ma, fino al verificarsi del terremoto del 1744, il complesso si caratterizzava per la sua articolazione in tre navate. Fu il sisma del 1908 a causare poi il crollo della facciata e del tetto.

Un tuffo a Simeri mare

Il colore della sua spiaggia, tendente al bianco, le sue acque cristalline dalle tinte verdi e la sua natura incontaminata fanno di Simeri Mare un vero paradiso terrestre.

Circondata da alberi di eucalipto, la frazione marina del comune di Simeri Crichi è una meta privilegiata per coloro che intendono entrare in contatto con la Calabria più autentica, quella fatta di bellezze naturali che rendono poco percettibile il confine tra sogno e realtà.