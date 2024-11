Un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento è quello che si appresta a vivere la Calabria con una serie di eventi che spaziano dal rap al rock passando per la musica popolare calabrese. Diverse le iniziative in programma nel weekend dal Pollino allo Stretto, eccone alcune tra le più interessanti.

Totale Fest a Montalto Uffugo

Tutto pronto a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, per il Totale Fest. L'appuntamento, che vuole essere un festival musicale ma non solo, è promosso dall'associazione culturale Marley Session da anni attiva ed impagnata sul territorio calabrese. Venerdì 12 luglio alle 18.30 si esibiranno nella cittadina della provincia di Cosenza Davide Shorty, Funky Lemonade e alcuni ospiti segreti. Non mancheranno tante attività collaterali per un evento da non perdere.

Edoardo Bennato a Cosenza

Venerdì 12 Luglio alle 21 sarà la Rendano Arena di Cosenza ad ospitare il cantautore Edoardo Bennato. L'artista si esibirà in un concerto dai contenuti rock e blues ripercorrendo i suoi brani più famosi e non solo. La serata conterà anche sulla presenza dell’Orchestra Sinfonica Brutia.

Clara a Cerisano

Sarà la cantautrice Clara, dopo il successo riscontrato con la serie "Mare Fuori" ed il Festival di Sanremo, ad esibirsi in occasione dell’anteprima della 30esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano, in provincia di Cosenza. Appuntamento in programma venerdì 12 luglio alle 21 nell'arena Sersale.

Biagio Antonacci in concerto

Doppia data calabrese per Biagio Antonacci ed il suo tour estivo. Venerdì 12 e sabato 13 luglio alle 21 l'interprete di "Noi non ci facciamo compagnia", "Se io, se lei" ed "Iris" si esibirà a Roccella Ionica al Teatro al Castello in occasione del Roccella Summer Festival.

Mimmo Cavallaro a Tropea

Mimmo Cavallaro, tra i più autorevoli interpreti della musica popolare calabrese, sarà in concerto sabato 13 luglio alle 21 al Porto di Tropea in occasione del MYC Blue Carpet Festival.

Shade a Lamezia Terme

Concerto di Shade in programma sabato 13 luglio alle 21.30 nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. L'artista si esibirà in Piazza Italia a Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

Luca Ward a Corigliano Rossano e Borgia

Il doppiatore e attore Luca Ward porterà il suo spettacolo "Il talento di essere tutti e nessuno" al Festival Exit di Corigliano Rossano, e più precisamente al Quadrato Compagna, sabato 13 luglio alle 21.30.

Il giorno seguente, domenica 14, l'artista sarà protagonista a Borgia, in villa Pertini alle 21.30, in occasione della rassegna "Borgia ON - Operazione Nostalgia" promosso dal comune in provincia di Catanzaro.