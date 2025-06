In questo periodo storico, il concetto della Resistenza assume un valore ancora più significativo. Riconoscendo l’importanza di non farsi travolgere dal passato, ma di comprenderlo per poter andare avanti, Chiara Francini, domenica 6 luglio, torna a Crotone con il suo nuovo romanzo storico “Le querce non fanno limoni”, edito da Rizzoli.

Con il suo tratto stilistico intimo e coinvolgente, la nota scrittrice e attrice fiorentina, intrecciando la Storia con il vissuto di un’ex partigiana, ripercorre eventi storici come le torture a Villa Triste, la Liberazione e la strage di Piazza Fontana, filtrati attraverso i gesti quotidiani, i silenzi, le parole non dette.

L’evento, curato dalla giornalista Gabriella Cantafio e organizzato grazie al prezioso sostegno di Club Velico di Crotone, Vitale Boutique e Porto Vecchio Ristorante, si terrà alle ore 19.30, nell’incantevole scenario del nuovo Porto Vecchio di Crotone.

Francini, reduce dal successo registrato tra piccolo schermo e teatro, dialogherà con la docente Cinzia Calizzi, celebrando il coraggio delle scelte fatte con il cuore per ricercare la propria libertà. Al termine dell’evento, l’autrice si intratterrà con il pubblico per firmare le copie disponibili grazie al banchetto della storica Libreria Cerrelli.