È stato presentato il calendario degli appuntamenti estivi in programma a Diamante al Teatro dei Ruderi di Cirella. Ad illustrare il quadro degli appuntamenti, patrocinati anche dall'amministrazione comunale di Diamante, è stato il direttore artistico della kermesse Alfredo De Luca, che in una conferenza ha illustrato i dettagli di una manifestazione in crescita e che negli anni ha trovato sempre più riscontri positivi.

Si parte il 16 Luglio con l’omaggio a Frank Sinatra di Gianluca Guidi per la tappa del Peperoncino Jazza Festival organizzato in stretta collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici Riviera dei Cedri. A seguire, dal 20 al 24 luglio, il festival internazionale di danza ovvero il “Danza Pic”, organizzato proprio dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca con la direzione artistica del coreografo calabrese Giuseppe Ferraro.

Il 2 Agosto l'atteso concerto di Riccardo Cocciante in “Cocciante canta Cocciante” insieme al l’orchestra del Maestro Leonardo De Amicis, data che rientra nel festival Fatti di Musica di Ruggero Pegna. Spazio per le famiglie il 7 agosto con l’unica data in Calabria dei Dinsieme live show “Meet and Greet”. La musica Indie pop sarà di scena l’8 agosto con l'artista romano Franco 126.

Il teatro dei duderi avrà due date dedicate agli amanti della musica partenopea, ospitando due icone del cantautorato come Nino D’Angelo l’11 agosto in “Il poeta che non sa Parlare” e Gigi Finizio il 18 agosto. Non solo musica e concerti ma anche commedia e risate con Biagio Izzo in “Un giorno all’improvviso” il 16 agosto insieme alla coppia storica Mario Porfito e Francesco Procopio. La chiusura della manifestazione il 20 agosto con il concerto di Irama, uno degli artisti italiani più amati e apprezzati degli ultimi anni.

Biglietti della programmazione già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.