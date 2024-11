Dal Pollino allo Stretto, diverse sono le occasioni per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria

Tanti gli appuntamenti previsti in Calabria nell'ultimo weekend di febbraio. Dal Pollino allo Stretto, diverse sono le occasioni per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria. Basta soltanto accertarsi quale sia la soluzione più adatta ai propri gusti e puntare sulla giusta compagnia.

Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma nei prossimi giorni.

Trio De Feo a Catanzaro

Appuntamento a Palazzo De Nobili, sede del comune di Catanzaro, venerdì 23 febbraio alle ore 18 per il concerto del Trio De Feo. Nella sala concerti dello storico edificio, i fratelli Davide (al clarinetto), Alessandro (violoncello) e Gabriele De Feo proporranno uno spaccato di storia della musica e della sua evoluzione negli anni. Il pubblico presente in sala avrà modo di vivere, sulle ali delle emozioni, un appassionante viaggio nel tempo.

Milena Vukotic a Catanzaro, Crotone e Cosenza

"Così è (se vi pare)", la grande opera di Luigi Pirandello, sarà portata in scena da alcuni dei più bravi attori italiani: Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato. Lo spettacolo prevede inoltre la partecipazione di Maria Rosaria Carli, Luchino Giordana e Giovanna Bozzolo, Marco Prosperini, Antonio Sarasso, Giorgia Conteduca, Vicky Catalano, Walter Cerrotta, Giulia Paoletti. Regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo è in programma venerdi 23 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro, sabato 24 febbraio al Cinema Teatro Apollo di Crotone e domenica 25 febbraio al Teatro Rendano di Cosenza.

"Taddrarite" a Locri

Sabato 24 febbraio alle 18.30 nel Palazzo della Cultura di Locri, nell'ambito della XXX stagione teatrale della Locride, sarà in scena lo spettacolo "Taddrarire" con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli e Giovanna Mangiù. Regia di Luana Rondinelli.

Orchestra di Fiati a Cosenza

Sarà l'Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello ad esibirsi sabato 24 Febbraio alle 19 nella suggestiva cornice del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. Si tratta di una vera eccellenza nel panorama delle orchestre giovanili di fiati, diretta dal suo fondatore Maurizio Managò, pronta a salire sul palcoscenico in occasione della 45esima stagione dei concerti 2024, organizzata dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri Aps.

Katia Follesa e Angelo Pisani a Rende

Il teatro Garden di rende si prepara ad accogliere Katia Follesa e Angelo Pisani in occasione della quinta edizione del Rende Teatro Festival. Sabato 24 Febbraio alle ore 21 i due artisti porteranno sul palcoscenico il coinvolgente e divertente spettacolo "Ti posso spiegare".

Fabio Concato a Cittanova

Una delle voci più belle e conosciute della musica italiana è pronta ad emozionare ancora una volta il pubblico calabrese. Sabato 24 febbraio alle 21, nella cornice del Teatro Gentile di Cittanova, Fabio Concato si esibirà in concerto in occasione della XX edizione della stagione teatrale. Da "Fiore di maggio" a "Rosalina" passando per "Domenica bestiale" e "Sexy tango", il celebre cantautore proporrà alcuni dei suoi brani più famosi.

"Dui cambari e serbizzi.... e u nunnu mparaventu" a Catanzaro

Due atti brillanti di Nino Gemelli per la regia di Francesco Passafaro saranno portati in scena domenica 25 febbraio alle ore 18.30 sul palco del Teatro comunale di Catanzaro. "Dui cambari e serbizzi.... e u nunnu mparaventu", è questo il titolo dello spettacolo.

Concerto sinfonico a Reggio Calabria

L'orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria propone per domenica 25 febbraio un concerto sinfonico nell'Auditorium Sala Versace della città dello Stretto. Appuntamento fissato per le ore 18.30

"Il padre della sposa" a Cassano all'Ionio

Domenica 25 Febbraio alle ore 21, al Teatro comunale di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, sarà portata in scena la commedia "Il padre della sposa con Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi, Martina Difonte, Roberto M. lannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli e con la partecipazione di Gaetano Aronica. Un cast stellare diretto da Gianluca Guidi per uno spettacolo pieno di gag e colpi di scena.