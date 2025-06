Venerdì scorso momento conclusivo del corso di Meccanica e termodinamica del triennio in Fisica trasformata in note con una performance che ha mostrato come l’integrazione tra pratica artistica e formazione scientifica possa sviluppare competenze trasversali

Venerdì 6 giugno 2025, nella Corte dei Fenomeni – lo spazio che collega i cubi di Fisica e Matematica dell’Università della Calabria – si è tenuto l’evento Fisica in Musica, momento conclusivo del corso di Meccanica e Termodinamica del triennio in Fisica, che ha intrecciato didattica e linguaggi performativi attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti.

Il professor Raffaele Agostino ha aperto la serata con un’introduzione sul tema delle onde sonore, collegando i concetti teorici affrontati durante le lezioni a ciò che gli studenti si apprestavano ad ascoltare dal vivo, rendendo così la fisica immediatamente “udibile”.

A seguire, la band composta dagli studenti di Fisica Alessandro Carnevale (tastiere), Antonio Lamboglia (voce), Michele Pisculli e Costantino Capizzano (chitarre), Andrea Bravin (basso elettrico), Dario Perziano (batteria) e Valentina Marrapodi (tastiere), ha dato vita a una performance che ha mostrato come l’integrazione tra pratica artistica e formazione scientifica possa sviluppare competenze trasversali quali lavoro di squadra, gestione tecnica e scenica, problem solving e capacità di improvvisazione.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Teatro Rossosimona, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura come impresa di teatro di innovazione e diretta da Lindo Nudo, che ha affiancato il Dipartimento di Fisica nell’allestimento tecnico e scenico. La convenzione tra le due realtà conferma l’impegno del Dipartimento nel promuovere forme di public engagement che uniscono contenuti scientifici e linguaggi professionali della scena contemporanea, come già dimostrato dallo spettacolo Spettri di Newton, una storia umana della luce, andato in scena il 5 settembre 2024 presso il Teatro Auditorium Unical.

La conclusione del corso di Meccanica e Termodinamica non si è limitata a celebrare la fine di un modulo didattito, ma ha evidenziato la capacità del campus di fondere sapere scientifico e creatività artistica, trasformando la comunicazione della scienza in un’esperienza collettiva e partecipata. Un’eco, simile a un’onda sonora, destinata a diffondere nuovi stimoli e a ispirare future iniziative.