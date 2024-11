Avete presente il noto programma televisivo “Man Vs Food” dove il protagonista Adam Richman sfidava i piatti più esagerati d’America? A Belvedere Marittimo dal 27 al 30 luglio 2023, durante l’evento “Note di Fuoco” il festival dell’arte pirotecnica che ogni anno richiama migliaia di persone sulla costa tirrenica, quest’anno avrete la possibilità di assistere alla battaglia “Man Vs Food” e parteciparvi, per vincere i diversi premi in palio ed essere dichiarati i campioni calabresi di “Man Vs Food”.



Un campionato di qualificazione, una finalissima e un unico vincitore, nello splendido scenario del festival dei fuochi d'artificio Note di fuoco a Belvedere Marittimo. Un vero e proprio evento nell'evento, una sfida nella quale vincerà chi avrà più stomaco (e fame) per azzannare il maxi panino e che nasce dalla collaborazione di Note di Fuoco, Calabria Food Porn, Vintage Paninari Gourmet e Birra Cala.

Ma in cosa consiste la sfida? Mangiare il panino “SKATTA PANZA” in 2 minuti o nel minor tempo possibile si andrà al peso del panino avanzato. Lo "Skattapanza", però, è un panino esagerato: bun artigianale con hamburger di podolica, 4 fette di caciocavallo Silano Dop, maionese alla nduja artigianale, cipolla rossa di Tropea IGP caramellata, porchetta al forno e rucola (che sgrassa). L'obiettivo sarà mangiare il panino in meno tempo possibile per qualificarsi alla finale e conquistare così l'ambito posto per diventare il più veloce mangiatore di panino della Calabria.

Per partecipare vi basterà contattare “Vintage Paninari Gourmet” al numero 0985 82747 o tramite social. I giochi sono quindi aperti: chi sarà il primo vincitore della sfida “MAN VS FOOD” ?