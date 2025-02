Giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 17.00, nelle sale del Museo archeologico lametino del Complesso monumentale di San Domenico, Lamezia Terme, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro di Raffaele Gaetano dal titolo “Memorie di viaggiatori nel Lametino”. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Uscito per l’editore Laruffa, “Memorie di viaggiatori nel Lametino” aggiunge un nuovo, importante tassello al lungo itinerario di ricerca che libro dopo libro ha visto impegnato Raffaele Gaetano in un emozionante tête-à-tête con il tema del viaggio in Calabria tra sublime e pittoresco. Composto per accumulazioni, per successive stratificazioni, il volume affronta per la prima volta l’ingente patrimonio di memorie letterarie che nel tempo decine di visitatori italiani e stranieri hanno dedicato al Lametino, declinando un territorio considerato marginale eppure seducente per chi era disposto a perdersi nelle emozioni.

Assecondando lo stupore di quei «forestieri», l’autore ci guida nelle sinuosità di quell’esperienza, accompagnandoci con mano lieve e sapiente in un magico viaggio nel tempo. Viene così svelato un territorio ricco di memorie che, grazie a questa raffinata edizione, possiamo apprezzare come in un inedito caleidoscopio di forme e colori.

Indispensabile la dotta introduzione alla sezione antologica nella quale vengono dissezionate, nella prospettiva di una generale storia del viaggio come fenomeno sociale e culturale, le diverse tendenze in Calabria, i riti, i miti, le suggestioni, gli stereotipi che gli erano sottesi, restringendo via via l’analisi al Lametino. L’incontro letterario conferma il ruolo socio-culturale dell’Istituzione museale di Lamezia Terme nel contesto territoriale per una comunicazione sempre più attenta del patrimonio che diffonda la consapevolezza dei valori culturali.

Dopo i saluti iniziali della direttrice del Museo archeologico lametino, Simona Bruni, l’autore dell’opera dialogherà con Antonio Pagliuso, assistente alla fruizione e valorizzazione in servizio presso il Museo, e Antonio Vescio, funzionario archeologo. La presentazione del libro sarà seguita da una visita guidata tematica nelle sale del Museo archeologico.