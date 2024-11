Tra musica, teatro e sagre il weekend in Calabria dimostra ancora una volta di non voler cedere spazio alla noia. Dal Pollino allo Stretto manifestazioni ed iniziative si preparano ad intrattenere residenti e turisti con un calendario di appuntamenti che mira a soddisfare i gusti di tutti. Ma quali sono gli eventi più interessanti in programma nella nostra regione in questo fine settimana? Eccone alcuni.

Davis Muccari in concerto a Zambrone

È una delle voci più amate nel panorama della musica etnica in Calabria. Il giovane Davis Muccari sarà in concerto con la sua band a Zambrone, in piazza San Carlo, alle ore 21.30 di venerdì 3 novembre. Cultura popolare, tradizioni e divertimento sono pronti a fare irruzione nella comunità della provincia di Vibo Valentia.

Sagra della castagna ad Angoli

Conosciuto come il borgo della castagna, Angoli di Serrastretta si prepara a dare il via alla 32esima edizione della Sagra della castagna. Un evento divenuto negli anni un appuntamento imperdibile per i residenti e per gli amanti delle tradizioni autunnali. La manifestazione avrà inizio con l'apertura degli stand gastronomici sabato 4 novembre alle ore 18 nel piccolo centro della provincia di Catanzaro.

Festival del Pollino Enoico a Campotenese

Giunge alla sua seconda edizione il Festival del Pollino Enoico. A Campotenese di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, sabato 4 e domenica 5 novembre sarà possibile vivere un weekend per scoprire i vitigni autoctoni, inebriarsi con i vini del parco protetto più grande d'Italia, gustare prodotti tipici e visitare le cantine del territorio. Non mancheranno momenti di festa e la buona musica.

Festival della castagna a Pizzoni

Nella villa comunale di Pizzoni, nel Vibonese, si terrà la 19esima edizione del Festival della castagna. L'evento, che avrà inizio alle ore 17.30 di sabato 4 novembre, proporrà degustazioni di prodotti tipici a base di castagne, caldarroste, ciambelle. Non mancherà il dolce alla castagna "gravijali".

Sagra della castagna a Martone

Sabato 4 e domenica 5 novembre anche a Martone, nel Reggino, si terrà la Sagra della castagna. L'evento, che avrà inizio alle ore 18, si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico del paese. A promuovere la manifestazione è la Pro loco di Martone "San Maria di Bucitox" con la collaborazione dell’amministrazione comunale e l'associazione “I Girasoli”. Caldarroste, convegni ed enogastronomia saranno i protagonisti dell'edizione 2023.

A' varulata a Verbicaro

Appuntamento a Verbicaro, in provincia di Cosenza, nei giorni 4 e 5 novembre per la quarta edizione della Festa dell'Autunno - A' varulata. A partire dalle ore 18 in piazza Carlo Magno stand enogastronomici, caldarroste, chinuli, vino locale e tanto divertimento aspettano residenti e visitatori.

Parafonè in concerto a Condofuri

Si esibiranno in concerto a Condofuri, nel Reggino, i Parafonè. L'appuntamento con il celebre gruppo musicale è fissato per sabato 4 novembre alle ore 21 in Piazza del popolo a Condofuri superiore. Stand enogastronomici arricchiranno la serata a partire dalle ore 19.

Le metamorfosi di Apuleio a Catanzaro

Sabato 4 Novembre alle ore 21, nella suggestiva cornice del Teatro Politeama di Catanzaro, nell'ambito della rassegna del Festival d'Autunno, l'attore Francesco Colella porterà in scena "Le Metamorfosi di Apuleio". Tratto dal romanzo di Apuleio, lo spettacolo è scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi. Suono di Giuseppe D’Amato, foto di Manuela Giusto, disegno Pronostico e regia di Francesco Lagi.