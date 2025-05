Il Festival del fumetto entra nel vivo: al chiostro del San Giovanni parte la tre giorni di incontri con gli autori. Taglio del nastro per il Villaggio in Villa Margherita

Dopo l'inaugurazione del Nuvola Expo nell'area museale del complesso monumentale del San Giovanni e della mostra "Comics food" al Palazzo della Camera di Commercio, Nuvola Comics entra nel vivo. La seconda edizione del Festival del fumetto, del gioco e dell'arte della città di Catanzaro, affidato alla direzione artistica di Venti d'Autore, nella giornata di domani, si prepara ad ospitare i grandi nomi del fumetto italiano e internazionale.

Si parte alle ore 10 con l'apertura del "Villaggio della Nuvola" in Villa Margherita. Qui, tra stand di case editrici di settore che celebrano manga, graphic novel e fumetti, gli ospiti del Nuvola avranno l'occasione di incontrare da vicino autori, illustratori e artisti che si esibiranno in live drawing, firmacopie e sessioni dedicate ai fan. In questo villaggio, l'atmosfera prenderà vita con suggestioni ispirate a Naruto e One Piece, giochi coinvolgenti per tutti, esperienze culinarie originali e imperdibili momenti di puro intrattenimento.

Alle ore 11, nell'ambito del format "Testa tra le Nuvole" dedicato alla pedagogia del fumetto, si terrà la presentazione di "Quella volta che Dante diventò un fumetto". Interverranno Teresa Rizzo, presidente del Comitato Dante Alighieri, Rosario Bressi, presidente Arci Catanzaro, Leonardo Ruffo dell'associazione Fantasia e l'illustratore Antonio Spadaro insieme ai bambini che hanno realizzato il progetto. Modera Giuseppe Ranieri, vicepresidente di Venti d'Autore.

Nel pomeriggio, invece, giochi e intrattenimento all'aperto a cura dell'associazione Joka Calabria a partire delle 17. Alle ore 16, nel chiostro del Complesso monumentale del San Giovanni, dove sarà allestito un ledwall 4x2, partirà il format "Fumetti In-Chiostro" con un appuntamento d'eccezione: la presentazione del graphic novel "Ragazzi di Scorta", edito Beccogiallo alla presenza dell'autrice Ilaria Ferramosca. Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, discuteranno con l'autrice, la senatrice Enza Rando (in collegamento da remoto), il caposervizio di Qn- Quotidiano Nazionale Simone Arminio e il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Graziella Viscomi. Porterà i saluti il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

I talk proseguiranno alle 17.30 con la presentazione di "Cosma e Mito, vol. III. Il regno sommerso" di Vincenzo Filosa, il grande autore tornerà al Nuvola da vincitore della prima edizione del premio "Gianni De Luca" e discuterà insieme al giornalista ed esperto di arte fumettistica Andrea Mazzotta.

A seguire, alle 19, sarà il turno di "Vento della Vendetta", la prima storia a fumetti ambientata a Catanzaro. Il progetto ideato da Venti d'Autore, si avvale della sceneggiatura dello scrittore Elia Banelli e dei disegni di Rocco Stranieri, studente Aba Cz. Insieme agli autori del progetto interverranno Virgilio Piccari, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ed Emiliano Lamanna direttore artistico di Nuvola.

La giornata si concluderà con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della nona arte e per i fan dell'ospite d'onore di Nuvola 2025: David Lloyd, per la prima volta a Catanzaro. Alle 21.00, al Cinema Comunale è in programma la proiezione di "V for Vendetta", il film cult ispirato alla sua opera che sarà preceduta da un talk dove sarà presente l'autore, con inizio alle ore 20.15. Imperdibile l'occasione di conoscere il maestro proveniente da Londra e riscoprire questo capolavoro.