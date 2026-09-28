Un concerto per ricordare, attraverso la musica, una giovane vita e una grande passione. L’Associazione Tropea musica dedica il concerto per pianoforte “Da Scarlatti a Gershwin”, con il giovane pianista Gabriele Zicari, alla memoria della giovane pianista Andrea Minasi, prematuramente e tragicamente scomparsa.

Cronaca

«La morte non ha l’ultima parola», la chiesa piena di giovani per l’addio ad Andrea: il dolore degli amici e l’amore di Lorenzo

Redazione
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Un momento di musica, emozione e memoria, per mantenere vivo il ricordo di Andrea attraverso ciò che tanto amava. L’evento si terrà il primo ottobre alle 21.30 all’auditorium Santa Chiara di Tropea. Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Tropea e la direzione artistica del maestro Antonio Laureana.

Cronaca

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Luana Costa
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