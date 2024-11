Sbandieratori, musicisti, cavalieri e dame, nobili e giullari, che in costume sfileranno per le vie del centro storico di Roseto Capo Spulico, in onore di Federico II, che proprio della cittadina col castello a picco sul mare si era innamorato. Una dodicesima edizione ricca di performance lungo il cammino che arricchiranno il corteo, prevista per il 12 agosto e organizzata dal comune di Roseto Capo Spulico, in collaborazione con l'associazione Orizzonti Rosetani, sotto la direzione artistica di Mariarosaria Alessandra Bianco. Un evento che ricreerà, grazie a spettacoli pieni di meraviglia e performance sorprendenti, un perfetto scenario medievale.

Il corteo tra le vie del centro storico

Una manifestazione che arriva alla sua dodicesima edizione quella del "Corteo di Federico II", la parata storica in onore del re di Sicilia, che qui lasciò segni importanti del suo sapere alchemico, strettamente connesso con l'Ordine dei Templari.

L'evento è organizzato dal comune della cittadina in provincia di Cosenza, e dall'associazione Orizzonti Rosetani, realtà che punta alla ricerca storica del passato e delle tradizioni locali. Oltre a Federico II e alla consorte, sfileranno nel corteo nobili e dignitari, dame e cavalieri e figurazioni speciali. La parata prevede infatti anche sbandieratori, quest'anno provenienti da Bisignano, e musicisti, che con tamburi e chiarine, tipici strumenti medievali, guideranno il corteo composto da diversi personaggi con i costumi d'epoca, appositamente realizzati dall'associazione Orizzonti Rosetani.

Nobili dignitari, contadini, fattori, saranno molte le figurazioni che lungo le vie di Roseto Capo Spulico sfileranno, tra personaggi presenti ogni anno, e figuranti nuovi che ogni anno si aggiungono e alternano a quelli visti e attesi. Per questa edizione 2024 saranno presenti giullare, trampoliere, giocoliere e sputa fuoco.

Le performance

Il corteo come ogni anno, dopo essersi radunato alle 19:30 presso la sede del Municipio, partirà dal Castello del Guiscardo. Chiunque può prendere parte al corteo, indossando gli abiti d'epoca messi a disposizione gratuitamente da Orizzonti Rosetani. Alle 20:30, dopo la partenza, il corteo si snoderà lungo le vie del centro storico, passando per piazza Dante, dove si fermerà per le varie performance presenti, permettendo così al pubblico di godere non solo della parata ma anche di eventi collaterali connessi con il mondo e la vita medievale che si respirava ai tempi di Federico II di Svevia. Spettacoli medievali di ogni tipo vi aspettano per farvi entrare in un mondo lontano ma ancora ben presente nella memoria storica e culturale dei rosetani. Dopo essere arrivati in piazza il corteo ritorna indietro, dove anche qui, nelle varie piazzette, vi aspetteranno le performance organizzate, che negli scorsi anni hanno visto giochi di fuoco e duelli con le spade, falconieri, trampoli e giullari, la giocoleria e le danzatrici, sotto la direzione artistica della Maros.

«Un appuntamento importante per il comune di Roseto Capo Spulico, che ha vissuto il passaggio del grande Federico II, e che oggi rivive nell'eredità che ha consegnato a questo meraviglioso borgo antico» dice la direttrice artistica Mariarosaria Alessandra Bianco, che sottolinea l'importanza dell'evento.

«Nonostante in questi anni si siano alternate varie amministrazioni, il Corteo di Federico II - a parte durante il periodo del Covid- non ha mai smesso di essere organizzato, dimostrazione che esiste la volontà di ricreare tale evento da parte di tutti, al di là dei colori politici».