Si sa l’Italia è un paese che racchiude migliaia di produzioni enogastronomiche di eccellenza, è uno di quei motivi che ci rende unici e invidiati nel mondo, ovviamente insieme alla moda, l’arte, le auto sportive, i paesaggi da sogno.

La lista potrebbe continuare all’infinito, ma l’enogastronomia spiega più di molte altre la qualità del nostro stile di vita che dà il nome a il “Bel Paese”. Ma trovare quattro eccellenze racchiuse in un territorio di pochi km quadrati colpisce e sorprende. Belmonte Calabro piccolo paesino del basso Tirreno Cosentino, abbarbicato sulle colline che sovrastano un mare meraviglioso, detiene un record unico nella produzione di prodotti gastronomici.

Sarà il microclima, la sua posizione geografica che le garantisce una protezione alle avversità del clima o la volontà di imprenditori che hanno messo al primo posto la qualità e l’eccellenza alla produzione industriale, ma qui si è riusciti a trovare il modo di sfruttare al meglio quello che madre natura offre.

Le crocette di Belmonte

Belmonte all’epoca era un centro importante di produzione del baco da seta, tutto ebbe inizio da Nicola Colavolpe, che ebbe il merito di credere nei frutti di questa meravigliosa terra. Grazie alla sua formidabile intuizione, nel 1910 nacque quella che sarebbe ben presto diventata una storia di dolcezza indimenticabile.

Nicola giunse in Calabria e, incuriosito dal paesaggio ricco di agrumi, decise di scommettere tutto sulle potenzialità di un frutto povero destinato a far parte di numerose ricette dell’antica tradizione calabrese: il Fico.

Da qui prende vita quello che sarebbe diventato una eccellenza apprezzata in tutto il mondo, Le crocette.

Caratterizzate dalla tipica forma a croce, ottenuta dalla sovrapposizione dei fichi già seccati, le Crocette vengono imbottite di noci e cedro di Calabria, oppure mandorle e scorze di arance candite.

Potete trovare iprodotti di Colavolpe a Londra da Harrods, ai magazzini Lafayette a Parigi, da Shinjuku a Tokio, posti dove la qualità è un must, e trovare un prodotto Calabrese è motivo di orgoglio.

Gammune, eccellenza di Belmonte

Il Gammune è un altro di quelle eccellenze che viene prodotto in questo piccolo territorio.

È un salume simile al Culatello che viene insaccato nel budello, la preparazione alla stagionatura viene preparata con spezie rigorosamente coltivate a Belmonte, la brezza marina che sale dal mare attraverso le piccole vallate che circondano le campagne locali, danno un caratteristico sapore a questo salume.

Da qualche anno che è diventato un presidio Slowfood e inserito in molti menu di ristoranti stellati in giro per la penisola.

I pomodori di Belmonte

Il Pomodoro di Belmonte è diventato oramai un ortaggio famoso in tutta Italia, il pomodoro “Gigante” venne introdotto in Calabria da un emigrante Guglielmo Mercurio, originario di Belmonte proveniente dalle Americhe.

Ci sono due tipi il Gigante e il cuore di Bue, queste caratteristiche sono date dal tipo di terreno dove viene coltivato è dal microclima presente nell’area.

Perfetto per le insalate estive, condite con olio extravergine, origano, cipolla rossa di Tropea e basilico fresco.

Per le sue peculiarità ha una conservazione da fresco piuttosto breve, quindi non adatto a lunga conservazione come possono esserlo i pomodori che si trovano generalmente nei grandi magazzini.

Il miele di Belmonte venduto in tutta Europa

Le Api sono uno di quegli insetti di cui la natura e l’umanità non potrebbe fare a meno, senza la loro impollinazione di fiori e piante non esisterebbero. Il novanta per cento delle piante di cui traiamo beneficio.

E prendendo spunto dal loro laborioso lavoro che l’azienda Pucci nasce circa quaranta anni fa producendo un miele di altissima qualità venduto ed esportato in tutta Europa.

Millefiori, Zagara, Eucalipto, Corbezzolo, Acacia, sono solo una piccola selezione di ciò che Pucci produce in questo piccolo scrigno di Belmonte Calabro. Utilizzato in medicina e pasticceria di qualità, il miele Pucci ha sempre puntato sulla genuinità della produzione, ha ricevuto moltissimi premi internazionali, e il famosissimo Chef Pasticcere Iginio Massari utilizza il loro miele per i suoi dolci più rinomati.

Dire che Belmonte sia una semplice coincidenza di Persone e Natura è riduttivo, ma sicuramente incontrare tante eccellenze in così pochi km è fuori dal comune…